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На Ярославском и Павелецком направлениях МЖД обновят поезда

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подвижной состав Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) планируется обновить после замены поездов на Ярославском направлении, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"У нас Ярославское направление одно из самых востребованных среди пассажиров, и пришло время обновления парка подвижного состава там, поэтому туда пришли поезда "Иволга". (...) Все те планы, которые озвучил мэр города, они однозначно будут выполнены. (...) И все возможности для их решения есть. После Ярославского направления придет очередь за Павелецким направлением", - сказал Ликсутов на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что на Ярославском направлении в первую очередь акцент будет сделан на обновлении инфраструктуры и подвижного состава. "С точки зрения тарифных решений могу сказать, что для начала надо привести Ярославское направление к стандартам, которые приняты на МЦД. Еще предстоит большая и серьезная работа", - добавил заммэра.

Кроме того, по словам Ликсутова, ремонтные работы на Ярославском вокзале можно будет начать только после того, как будет закончен в первом квартале следующего года Ленинградский вокзал. "За это время мы будем работать над проектом (...) для того, чтобы в течение 2,5 лет отремонтировать Ярославский вокзал", - сказал он.

Планы модернизации Ярославского вокзала утвердили в рамках ПМЭФ-2025 мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Проектом будет заниматься правительство Москвы. Поток Ярославского вокзала в рабочий день достигает 85 тыс. пассажиров, из них 8,7 тыс. - дальние, 77,3 тыс. -пригородные поезда.

На Ярославском направлении на маршруты выйдут до 35 современных поездов "Иволга 4.0" до конца 2026 года; полное обновление парка пригородных поездов планируется до 2030 года.

Москва МЖД Максим Ликсутов
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