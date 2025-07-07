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В Москве система видеоаналитики "Сфера" помогла найти 17 тысяч преступников

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве система видеоаналитики "Сфера" помогла обнаружить на транспорте около 17 тысяч разыскиваемых преступников и 2 тысячи пропавших без вести с 2020 года, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За время своей работы с 1 сентября 2020 года система помогла найти правоохранительным органам около 17 тысяч преступников и около 2 тысяч пропавших без вести, среди которых есть и дети. Самым младшим из найденных в 2025 году - 8-9 лет", - сказал Ликсутов .

По словам заммэра, система эффективно работает как в час пик, так и не в пиковый период.

"Наши камеры, особенно в метрополитене, которые установлены на входе и на выходе, видят практически всех без исключения проходящих пассажиров, неважно какого человек возраста или роста", - добавил он.

Как уточнили в столичном Департаменте транспорта, большинство найденных детей - подростки. Комплексы "Сферы" успешно фиксируют детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также взрослых людей низкого роста.

Система преобразовывает лицо пассажира в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами правоохранителей. Если человек находится в федеральном розыске, система распознает его и в течение двух-трех секунд оповещает сотрудников полиции.

Личности других пассажиров остаются зашифрованными, их анонимности ничего не угрожает.

Максим Ликсутов Сфера Москва Дептранс
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