Аэропорт "Жуковский" сообщил о проблемах с доступом к сайту

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения в доступе к официальному сайту подмосковного аэропорта "Жуковский" могут возникать из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера, сообщил телеграм-канал воздушной гавани.

"Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Специалисты "Жуковского" работают над устранением проблем. Для получения актуальной информации о рейсах и услугах аэропорт просит обращаться в его справочную службу по телефону +7 (495) 228-96-10, в чат-бот @ziafeedback_bot, а также на горячие линии авиакомпаний-партнёров.

Ранее в понедельник о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем сообщил "Аэрофлот".