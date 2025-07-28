Доступ к сайту аэропорта "Жуковский" восстановлен после сбоя

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доступ к официальному сайту подмосковного аэропорта "Жуковский" восстановлен, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сказал он.

Ранее в понедельник доступ к сайту аэропорта был ограничен из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера.

"Аэрофлот" в свою очередь сообщал о вынужденной корректировке расписания в связи со сбоем информационных систем компании. За понедельник в общей сложности было отменено 59 парных рейсов перевозчика.