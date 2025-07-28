Поиск

Доступ к сайту аэропорта "Жуковский" восстановлен после сбоя

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доступ к официальному сайту подмосковного аэропорта "Жуковский" восстановлен, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Работа интернет-сайта аэропорта "Жуковский" восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - сказал он.

Ранее в понедельник доступ к сайту аэропорта был ограничен из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера.

"Аэрофлот" в свою очередь сообщал о вынужденной корректировке расписания в связи со сбоем информационных систем компании. За понедельник в общей сложности было отменено 59 парных рейсов перевозчика.

Жуковский Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 28 июля

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

"Аэрофлот" отменил еще пять парных рейсов в понедельник и семь во вторник

Иностранцам с патентами запретили работать таксистами в Петербурге до конца года

Правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей

Путин обсудил с Нетаньяху по телефону Сирию и Иран

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Часть пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" перевезут "Россия" и "Победа"

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2321 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });