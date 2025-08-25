Поиск

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке заработал в штатном режиме.

"ЦДМ продолжает свою работу в штатном режиме. Сегодня для нас особенно важно сохранить атмосферу безопасности и доверия. Мы предпринимаем все необходимые шаги для спокойствия и безопасности наших посетителей", - сообщил телеграм-канал ЦДМ.

Магазин прервал работу в воскресенье после инцидента, который Следственный комитет квалифицировал как "хлопок". По факту было возбуждено уголовное дело. В магазине проводили эвакуацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший и пострадавшие. В Департаменте здравоохранения сообщали о трех пострадавших.

