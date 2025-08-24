Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после инцидента в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

"Возбуждено уголовное дело по факту инцидента в центре Москвы", - сказали в СК РФ, не уточнив, по какой статье возбуждено дело.

Его расследованием займется столичное управление СК.

По данным ведомства, "в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок".

Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, в результате ЧП в ЦДМ на Лубянке есть погибший и пострадавшие. Мэр добавил, что причиной произошедшего, по предварительным данным, стал результат технической неисправности оборудования.

В департаменте здравоохранения сообщали о трех пострадавших.