Ряд поездов МЦД-4 сбились с графика из-за срыва стоп-крана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Несколько пригородных поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) идут в сторону "Железнодорожной" и в обратном направлении с отклонением от расписания из-за срыва стоп-крана пассажирами поезда, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В настоящее время ряд пригородных поездов МЦД-4 следуют в сторону "Железнодорожной" и в обратном направлении с отклонением от графика из-за срыва стоп-крана в нескольких вагонах пассажирами электропоезда №6790 "Апрелевка-Железнодорожная", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД.

МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов, отмечается в сообщении.