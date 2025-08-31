Поиск

На складе в Балашихе произошел пожар на площади 4 тыс. кв. метров

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют крупное возгорание в складском помещении в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

По ее данным, сообщение о пожаре поступило по адресу: микрорайон Новый Свет, улица Звездная, владение 11. Площадь пожара составляет порядка 4 000 кв. м.

Отмечается, что тушение возгорания осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

Как добавили в МЧС, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники.

Подмосковье Балашиха МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7076 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });