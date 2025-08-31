На складе в Балашихе произошел пожар на площади 4 тыс. кв. метров

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют крупное возгорание в складском помещении в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

По ее данным, сообщение о пожаре поступило по адресу: микрорайон Новый Свет, улица Звездная, владение 11. Площадь пожара составляет порядка 4 000 кв. м.

Отмечается, что тушение возгорания осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

Как добавили в МЧС, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники.