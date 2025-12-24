Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Для аэропорта "Внуково" отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, - написал он в Telegram. - Возможны корректировки в расписании части рейсов."

О статусе рейса он рекомендует пассажирам справляться по онлайн-табло аэропорта или с помощью чат-бота.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации трех БПЛА, летевших к столице.