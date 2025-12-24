Поиск

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Для аэропорта "Внуково" отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, - написал он в Telegram. - Возможны корректировки в расписании части рейсов."

О статусе рейса он рекомендует пассажирам справляться по онлайн-табло аэропорта или с помощью чат-бота.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации трех БПЛА, летевших к столице.

Внуково Росавиация Артем Кореняко Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

 В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

 "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

 Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

Движение на ряде дорог Москвы восстановлено

Движение временно закрыто на ряде дорог в Москве в субботу

Более 250 елочных базаров открылись в Москве

 Более 250 елочных базаров открылись в Москве

СКР сообщил о трех погибших от отравления постояльцах пансионата в Подмосковье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7949 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });