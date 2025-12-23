Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в среду 24 декабря возможны локальные ограничения движения, предупредил департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения движения в основном в центральной части города.

"В связи с локальными ограничениями движения, а также роста числа поездок завтра для передвижений по городу настоятельно рекомендуем использовать метро. Если поездки на автомобиле не отменить, планируйте их после 20:00", - предупредил дептранс.

На дорожное движение также могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге.