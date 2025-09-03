Прибытие в Москву поездов южного направления задерживается после падения БПЛА в Ростовской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прибытие в Москву пассажирских поездов южного направления задерживается после падения БПЛА в районе ж/д станции в Ростовской области, максимальное время отклонения от графика - до 4,5 часов, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Из-за происшествия на участке Россошь - Лихая в Ростовской области ожидается прибытие в Москву с опозданием пассажирских поездов южного направления", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД.

На вокзалах организовано информирование пассажиров. На Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, добавили в МЖД.

Как сообщалось ранее в телеграм-канале РЖД, 26 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области после того, как в ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал в телеграм-канале, что пассажиры и работники железной дороги эвакуированы из здания станции в Ростовской области после того, как на ее крышу попал неразорвавшийся боеприпас.