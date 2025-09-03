26 поездов задерживаются в Ростовской области после падения беспилотника в районе одной из станций

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда задерживаются в Ростовской области после того, как на одной из станций упал беспилотник, сообщает РЖД.

"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции (...) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале железных дорог.

Электроснабжение было оперативно восстановлено. В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки.