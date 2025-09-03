Пассажиры эвакуированы из здания ж/д станции в Ростовской области из-за неразорвавшегося боеприпаса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры и работники железной дороги эвакуированы из здания станции в Ростовской области после того, как на ее крышу попал неразорвавшийся боеприпас, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В результате атаки БПЛА этой ночью на ж/д-станции Кутейниково в Чертковском районе была временно нарушена работа контактной сети. Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы.