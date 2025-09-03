Московская международная книжная ярмарка открывается на ВДНХ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - XXXVIII Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открывает свои двери в 57-м павильоне ВДНХ в среду и продлится до 7 сентября включительно. В рамках мероприятия в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ).

Как сообщили организаторы, свои лучшие издания и новинки литературы для гостей ярмарки подготовили более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов РФ, а также ряда других стран: Беларуси, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи.

На ярмарке выступят Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Ася Лавринович, Александра Маринина, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Татьяна Черниговская, декан и профессор экономического факультета МГУ Александр Аузан, журналист и ведущий Вадим Верник, журналист и писатель Ева Меркачёва и многие другие.

Почетным гостем ММКЯ-2025 станет Республика Индия, на стенде которой пройдет более 50 тематических мероприятий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту, а также культурному многообразию Индии: йоге, аюрведе, танцам, отметили организаторы. Свои книги представят более 50 индийских издательств, которые привезли в столицу более 2500 книг на официальных языках республики, а также переведенные на русский язык.

На главной сцене пройдет презентация сборника избранных сочинений "Есенин навсегда" к 130-летию со дня рождения поэта, а актеры Московского Губернского театра прочитают его избранные стихотворения.

В рамках деловой программы ММКЯ-2025 состоится более 20 профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов книжного рынка РФ, а крупнейшим станет конференция "Книжный рынок России", организаторами которой являются Российский книжный союз и Минцифры РФ. Здесь обсудят состояние и перспективы развития российской книжной отрасли и основные тенденции книгораспространения в России в I полугодии 2025 года.

На площадке "Книгабайт", по информации организаторов ярмарки, эксперты и авторы будут говорить об актуальных цифровых форматах и технологиях, постараются сформулировать гипотезы книжного будущего в эпоху искусственного интеллекта.

Департамент СМИ и рекламы Москвы представит медиаэкспозицию Издательской программы правительства Москвы "Москва книжная", проведет ряд культурных мероприятий и проведет презентации проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На стенде департамента культуры города Москвы "Библиотеки Москвы" будет работать лекторий, зона, где гости смогут оформить единый читательский билет, взять книги на дом и ознакомиться с сервисами столичных библиотек.

80-летию Победы и Году защитника Отечества посвящен отдельный блок мероприятий ММКЯ.

ММКЯ будет транслироваться в онлайн в VK Видео на официальной странице мероприятия.

В рамках ММКЯ пройдет награждение победителей ежегодного Национального конкурса "Книга года" и Всероссийского литературного конкурса "Класс!" (для школьников 8-11 классов).

38-я ММКЯ пройдет при поддержке Минцифры РФ, департамента СМИ и рекламы города Москвы, правительства Москвы, Российского книжного союза и Союза писателей России.

Купить билет можно на сайте ММКЯ, где доступны как единые на все три дня, так и льготные билеты.

Выставка будет открыта со среды, 3 сентября, по субботу, 6 сентября, - с 10:00 до 20:00, а в последний день - в воскресенье, 7 сентября, - с 10:00 до 19:00.