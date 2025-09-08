Поиск

На 38-ю Московскую книжную ярмарку пришли более 63 тысяч гостей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Гостями 38-й Московской международной книжной ярмарки, которая прошла в 57-м павильоне ВДНХ с 3 по 7 сентября, стали более 63 тыс. любителей чтения, сообщили ее организаторы.

"За пять дней ярмарку посетило более 63 тыс. человек. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Республики Беларусь, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи представили новинки и бестселлеры художественной, детской и учебной литературы, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания", - говорится в сообщении.

На 15 площадках ярмарки прошли более 300 мероприятий: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы, круглые столы и мастер-классы.

Почетным гостем ММКЯ в этом году стала Республика Индия, на стенде которой были представлены более 2 тыс. изданий и состоялись около полусотни мероприятий с более чем 70 индийскими и российскими спикерами.

Ярмарка прошла при поддержке Минцифры РФ, департамента СМИ и рекламы города Москвы, правительства Москвы, Российского книжного союза и Союза писателей России.

