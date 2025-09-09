В Москве открыли мост Академика Королева между районами Фили и Шелепиха

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве запущено движение по мосту Академика Королева – автомобильному с пешеходным движением – между районами Фили (правый берег) и Шелепиха (левый берег), сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"На день города хороший подарок строители сделали. Сдали мост, который соединяет Шелепихинскую набережную и парк "Фили". В целом, улучшили транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Несколько снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что новый мост обеспечит прямую транспортную доступность до строящегося Национального космического центра, который откроется в ближайшие месяцы.

Мост Академика Королева начали возводить в начале 2023 года. Строительство завершилось в сентябре 2025 года. В итоге, помимо шестиполосного моста длиной 315 метров, еще появился дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе. Это позволило сократить время примерно на 8 минут, отмечает пресс-служба столичной мэрии. В целом открытие моста Академика Королёва улучшило транспортное обслуживание для жителей районов Филевский Парк, Хорошево-Мневники, Хорошевский и Пресненский.

Собянин во вторник также сообщил о завершении строительства около 5,8 км дорог в Мневниковской пойме. Речь идет о путепроводе через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублёвского шоссе, шести участках проектируемых проездов № 1074, 1071 и 1077, а также № 1164, 1165 и 1166.

Во время открытия моста глава города рассказал, что в период 2010-2025 годов в Москве было построено более 1,5 тысячи километров новых дорог, а также 65% от всех существующих инженерных сооружений, включая тоннели, мосты, эстакады. Кроме того, за это время были реконструированы четыре хордовых магистрали, так что сегодня по ним в сутки проезжает больше машин, чем по МКАДу, добавил Собянин. "Это, конечно, разгрузило вообще транспортную систему города, создало нормальное движение на московских дорогах", - заключил мэр.

В 2026-2027 годах в столице планируется построить еще около 183 км дорог, добавила пресс-служба московской мэрии.