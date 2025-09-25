В центре и на северо-востоке Москвы сняли ограничения движения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения движения сняты на ряде улиц в центре и на северо-востоке Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

В сообщении отмечается, что движение восстановлено на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, на проспекте Мира в районе улицы Эйзенштейна по направлению в центр, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной и на улице Сретенка.