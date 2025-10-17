Более 2 тыс. автомобилей такси изъяты в Москве с начала года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Свыше 2 тыс. машин такси изъяли у перевозчиков сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за девять месяцев 2025 года, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"За девять месяцев этого года инспекторы осмотрели около 25 тыс. автомобилей такси. У недобросовестных перевозчиков изъяли более 2 тыс. машин на основании статьи 27.10 КоАП РФ", - говорится в телеграм-канале дептранса.

Проверки проводили ежедневно сразу в нескольких округах Москвы.

В дептрансе напомнили, что перевозчики обязаны обеспечить прохождение медицинского осмотра водителями и контролировать техническое состояние автомобиля перед началом рабочего дня.