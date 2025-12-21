Поиск

На внутренней стороне МКАД возникла четырехкилометровая пробка из-за ДТП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На внутренней стороне 43-го километра МКАД в районе съезда №44 произошла авария с участием нескольких автомобилей, движение затруднено, сообщили в департаменте транспорта Москвы в воскресенье.

"Движение затруднено на 4 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.

Отмечается, что на месте инцидента работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Москва МКАД
Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

Движение на ряде дорог Москвы восстановлено

Движение временно закрыто на ряде дорог в Москве в субботу

Более 250 елочных базаров открылись в Москве

СКР сообщил о трех погибших от отравления постояльцах пансионата в Подмосковье

В Москве хотят повысить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5 тыс. руб.

Оттепель сохранится в Москве до конца недели

В Москве открыли трамвайную линию между Белорусским и Рижским вокзалами

Ребенок погиб в результате нападения подростка с ножом в подмосковной школе

В Подмосковье подросток ранил ножом несколько человек
