На внутренней стороне МКАД возникла четырехкилометровая пробка из-за ДТП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На внутренней стороне 43-го километра МКАД в районе съезда №44 произошла авария с участием нескольких автомобилей, движение затруднено, сообщили в департаменте транспорта Москвы в воскресенье.

"Движение затруднено на 4 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.

Отмечается, что на месте инцидента работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.