В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве в Пензенской области, один из них погиб, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке представителей Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе столицы мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области", - написала Волк в своем телеграм-канале во вторник.

Она уточнила, что подозреваемых обвиняют в похищении мужчины в Пензе 29 января. По информации, полученной оперативниками, впоследствии заложник был убит.

При задержании мужчины оказали вооруженное сопротивление, полицейские применили табельное оружие, вследствие чего один из подозреваемых получил смертельное ранение. Второй задержан.

На данный момент устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов РФ, добавила Волк.

