Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве в январе 2026 года метеорологи Московского государственного университета зафиксировали рекордное количество осадков за последние 203 года, сообщили в пресс-службе МГУ.

"Главная особенность этого месяца - аномально большое количество осадков, ставшее следствием прохождения над Московским регионом глубоких и обширных циклонов с обострёнными атмосферными фронтами. К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", - говорится в сообщении.

Рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году по наблюдениям в Императорском Московском университете. "Однако наблюдения в столь далеком прошлом могли быть не полностью надежными. Второе в ряду наибольших значений январских осадков - 88,9 мм, отмеченное в 2004 году", - сообщили в университете.

По данным метеорологической обсерватории МГУ, температура воздуха в Москве на полтора градуса ниже климатической нормы, которая для этого месяца составляет минус 6,2 градуса.