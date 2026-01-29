Поиск

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве в январе 2026 года метеорологи Московского государственного университета зафиксировали рекордное количество осадков за последние 203 года, сообщили в пресс-службе МГУ.

"Главная особенность этого месяца - аномально большое количество осадков, ставшее следствием прохождения над Московским регионом глубоких и обширных циклонов с обострёнными атмосферными фронтами. К 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировано почти 92 мм осадков, что уже стало самым большим значением за последние 203 года", - говорится в сообщении.

Рекордным количеством осадков в январе за все время наблюдений в Москве остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году по наблюдениям в Императорском Московском университете. "Однако наблюдения в столь далеком прошлом могли быть не полностью надежными. Второе в ряду наибольших значений январских осадков - 88,9 мм, отмеченное в 2004 году", - сообщили в университете.

По данным метеорологической обсерватории МГУ, температура воздуха в Москве на полтора градуса ниже климатической нормы, которая для этого месяца составляет минус 6,2 градуса.

Снегопад в Москве

12
МГУ Москва Московский регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

 Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Москве не удалось побить рекорд высоты снежного покрова

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

 В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

В Москве пробки достигли 6 баллов

 В Москве пробки достигли 6 баллов

В Москве в четверг высота снега может побить рекорд 1956 года

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

 Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

 Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

 Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });