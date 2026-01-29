Поиск

Москве не удалось побить рекорд высоты снежного покрова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU -Высота снега в Москве на стации ВДНХ достигла 58 см, но до рекордного значения для 29 января она не дойдет, в целом высота снежного покрова в Москве на станциях доходит до 62 см, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре.

"По ВДНХ высота снежного покрова 58 см, Балчуг - 60 см, Тушино - 62 см (...) у нас рекорд для 29 января 61 сантиметр. То есть, видимо, мы не дотянем до рекорда высоты снежного покрова на станции ВДНХ. Но это близко к рекорду", - сказала собеседница агентства.

"С начала месяца 77,4 мм осадков выпало на станции ВДНХ. То есть, можно говорить о том, что выпало около полуторамесячной нормы осадков. Норма у нас 53 мм", - сказала метеоролог.

При этом самым "влажным" январем с наибольшим количеством осадков теперь считается январь 2005 года, когда выпало 97,5 мм осадков, однако в тот год осадки выпадали не только в виде снега, в отличие от января 2026 года.

"В ближайшие дни, поскольку мы ждем прекращения осадков, в прогнозах на 30 и 31 января у нас указано, что будет местами небольшой снег, существенного дополнения (в месячную норму) не будет", - добавила собеседница агентства.

Высота снега в Москве традиционно определяется по реперной станции на ВДНХ.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что утром 29 января высота снега на станции ВДНХ может вырасти до рекорда за всю историю наблюдений. Он уточнил, что максимальная высота сугробов для 29 января до сих пор отмечалось в 1956 году и составляла 55 см.

Снегопад в Москве

12
Гидрометцентр Роман Вильфанд ВДНХ Балчуг Москва Тушино
