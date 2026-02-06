Поиск

В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Члены преступной группы, в том числе пять сотрудников полиции, задержаны в Москве, им предъявлено обвинение в организации незаконной миграции более 2000 иностранцев, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых пять сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Mах.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого задержанные обвиняются в организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1) и получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с января 2023 года по октябрь 2025 года "фигуранты, действуя на территории Юго-Западного административного округа столицы, за денежное вознаграждение в обход действующего законодательства организовали нелегальную миграцию свыше 2000 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории нашей страны, путем предоставления им фиктивных учебных виз".

"Также соучастники с февраля по июль 2025 года провели мероприятия по исключению из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранных граждан. Впоследствии обвиняемые изготовили им фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне, а затем внесли их в базу данных, тем самым легализовав их пребывание", - говорится в сообщении.

Также, по данным СКР, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина РФ.

"Установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение", - говорится в пресс-релизе.

В СКР сообщили, что в настоящее время все участники преступной группы задержаны, проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение.

"В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также выемки документов в государственных органах. Следствием инициирован вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство и незаконно находящихся на территории страны", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что преступная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы следователей управления по Юго-Западному округу СКР по Москве, оперативных сотрудников ФСБ и службы собственной безопасности МВД.

