В новогоднюю ночь в Москве родились 18 мальчиков и 26 девочек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В ночь с 31 декабря на 1 января в перинатальных центрах и роддомах Москвы родились 44 ребенка, столичные медработники помогли появиться на свет 18 мальчикам и 26 девочкам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы все с нетерпением ждем Нового года, ведь это волшебное время, когда сбываются заветные желания. Для многих пар самым долгожданным и ценным подарком стало появление на свет их детей. В новогоднюю ночь мам и малышей окружили вниманием и заботой сотрудники московских роддомов и перинатальных центров. Там с 31 декабря на 1 января родилось 44 ребенка - 18 мальчиков и 26 девочек. Новый 2026 год открыла девочка весом 2380 граммов: она начала свой жизненный путь в роддоме ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка" в 00:00:00", - сказала Ракова журналистам.

Как уточнила заммэра, самый крупный ребенок весом 4240 граммов родился в ГБУЗ ММКЦ "Коммунарка", а самый маленький весом 1480 граммов - в ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова.

"Сейчас все новорожденные отдыхают и набираются сил рядом со своими мамами: за их комфортом и самочувствием тщательно следят опытные московские акушеры-гинекологи, акушерки, неонатологи и детские медсестры. Они в любой момент готовы обеспечить им всю необходимую помощь в полном объеме", - добавила Ракова.