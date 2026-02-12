Поиск

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы советует горожанам в пятницу пользоваться метро из-за продолжающегося снегопада и вероятных пробок у цветочных рынков и торговых центров перед 14 февраля.

"Погода на завтра: опять снег. Наш выбор: метро, - сказано в сообщении. - Если без авто завтра никак, по возможности постарайтесь избежать часы разъездов: утром с 07:30 до 10:00; вечером с 15:30 до 19:00".

В преддверии 14 февраля также ожидается интенсивное движение в центре на улицах, где много мест проведения досуга., вблизи цветочных рынков и крупных торговых центров.

Небольшой снег начался в Москве в среду днем, в четверг снегопад. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на пятницу будет идти снег и мокрый снег, а днем к ним может добавиться дождь. Ожидается гололедица.

