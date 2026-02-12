Поиск

В Москве открылся визовый центр Японии

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Визовый центр Японии открылся в Москве в четверг, сообщили в посольстве страны в РФ.

В дипмиссии отметили, что решение открыть центр связано с "резким ростом числа российских туристов, посещающих Японию, с целью улучшения сервиса для заявителей на визу".

Ранее сообщалось, что в 2025 году турпоток в Японию вырос вдвое, до рекордных 195 тыс. человек, что превышает допандемийные показатели.

Визовый центр Японии в Москве (Japan Visa Application Centre - JVAC) открылся по адресу: Олимпийский проспект, 16 с5, "Олимпик Холл", 1-й этаж. Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Начиная с 13:00 12 февраля документы на визу можно подать только в визовом центре и только по предварительной записи.

Визовый сбор за обработку документов составляет 970 рублей с каждого заявителя. Для граждан РФ, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно.

Минимальный срок рассмотрения заявления составляет 4 рабочих дня. Однако дипломаты рекомендуют подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.

Как ранее заявляли в Российском союзе туриндустрии, введение сбора за японскую визу не повлияет на спрос на направлении, так как туры в Японию достаточно дорогие.

Новости

