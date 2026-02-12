Росавиация не исключила отмены рейсов в Москве из-за снегопада

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Из-за прогнозируемого долгого снегопада в московском регионе в ближайшее время не исключена отмена авиарейсов, а также задержки с выдачей багажа, предупредила Росавиация.

"Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов, - сказано в сообщении. -

Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб".

На 15:00 12 февраля аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно. Отмен рейсов на тот момент не было, пять рейсов задержались на срок более двух часов, уходов самолетов на запасные аэродромы не было.

С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная, сообщила Росавиация.

В связи с метеопрогнозом Минтранс, Росавиация и все четыре аэропорта усилили взаимодействие, отметило ведомство. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме.

Пассажирам советуют следить за возможными объявлениями в чат-ботах аэропортов и авиакомпаний, а также за онлайн-табло, оценить необходимость сдавать багаж и выяснять по прибытии, может ли аэропорт доставить багаж на дом.