Прирост снега в Москве 3 января может составить еще до 4 см

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Столичные городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы в субботу.

"За сутки 3 января прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 4 сантиметров", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение дня коммунальщики чистят от снега и наледи крыши жилых домов, отметили в комплексе.