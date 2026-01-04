Поиск

Собянин отметил, что Москва продолжит поддерживать Донецк и Луганск

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в наступившем году город продолжит восстанавливать объекты, инженерные сети в Донецке и Луганске.

"Продолжаем работы по поддержке наших городов-побратимов – Донецка и Луганска", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Мax в воскресенье.

Он отметил, что за 2022-2025 годы там восстановлено больше 1100 км инженерных сетей и свыше 2,6 млн кв. м дорог, "в этом году продолжится работа".

"Даже в праздничные дни в Донецке и Луганске круглосуточно дежурят аварийные бригады столичных коммунальных служб. Они помогают местным специалистам проходить осенне-зимний и отопительный периоды, оперативно устраняют повреждения на инженерных сетях", - пояснил Собянин.

По его словам, в Донецке продолжается ликвидация последствий обстрелов – восстанавливаются конструкции, кровля и остекление. Параллельно организован круглосуточный развоз воды.

"К концу 2025 года завершили ключевые работы на ряде крупных объектов. В Донецке восстановили здание поликлиники 1950 года постройки, проведя в нем капитальный ремонт. Медучреждение вновь откроется как современная поликлиника с обновленными инженерными системами. В Луганске завершен ремонт здания музыкальной школы, которое пришлось практически полностью воссоздавать. Школа получила современные коммуникации, безбарьерную среду, специализированные классы и актовый зал для концертов", - уточнил мэр.

Он добавил, что также в Донецке продолжается восстановление школы, серьёзно пострадавшей в 2014-2023 годах.

"Уже выполнены основные работы, идет подготовка к отделке и благоустройству. В новом учебном году школа примет учеников в безопасных и комфортных условиях", - пообещал Собянин.

