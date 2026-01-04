Число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 24

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

"Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

Ранее мэр сообщал о 23 уничтоженных силами ПВО Минобороны дронах, которые летели на столицу.