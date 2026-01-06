Пожарные не обнаружили возгорания в ТЦ "РИО" на юге Москвы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пожарные обследовали торговый центр "РИО" на юге Москвы на предмет возгорания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

"Пожарные прибыли по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1. Обстановка на месте спокойная. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка добавили, что по итогам проверки установлена вспышка жировых отложений в системе вентиляции.

Как отметили в ведомстве, "посетители и персонал покинули здание самостоятельно".