В Москве снова перекрыли несколько дорог

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве вечером снова перекрыли движение по некоторым дорогам, сообщил Дептранс.

"Движение временно закрыто на съезде с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область, на МСД в районе Бусиновской эстакады по направлению в область; на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону ТТК по направлению в центр", - говорится в сообщении.

Кроме того, нет движения на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады и на Ленинградском шоссе по направлению в область.

В течение дня в Москве уже вводились ограничения движения на некоторых участках.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 17:30, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 7 баллов.