Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве сняли все перекрытия на улицах, загруженность дорог по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 16:30, оценивалась в 7 баллов.

"Движение открыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на Кремлевской набережной; на Москворецкой набережной; в Оружейном переулке", - сообщил городской Департамент транспорта.

Кроме того, движение восстановлено на внутренней стороне МКАД от улицы Свободы до Ленинградского шоссе; на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра; на съезде с внутренней и внешней сторон Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе тоннеля Беговой на Ленинградский проспект по направлению в область; дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1 по направлению в центр.

Открыто движение также на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады; на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на ТТК и на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области.

"Обращаем внимание водителей, что вечером возможен повтор ограничений. Перед поездкой планируйте свой маршрут или отдайте предпочтение городскому транспорту: метро, МЦК, МЦД", - предупредил Дептранс.

По его данным на 16:40, движение затруднено на улицах Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Знаменка, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от улицы Беговая до улицы Алабяна, на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала по направлению в центр и на Ленинградском шоссе в районе Волоколамского тоннеля.

МКАД ТТК Москва Кремлевская набережная
