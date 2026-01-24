Снег ожидается в Москве во вторник

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Снег прогнозируется в Москве во вторник, выпадет до 5 мм осадков, в последующие дни возможны кратковременные осадки в виде снега, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До понедельника включительно практически снега не будет, будет выпадать в сутки по 0,5 мм осадков примерно. Во вторник уже прогнозируется снег, потому что пройдет фронтальный раздел, и снег будет такой заметный, выпадет около 3-5 мм осадков. И уже повысится высота снежного покрова", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в последующие дни прогнозируются кратковременные осадки в виде снега, но сильных снегопадов не ожидается.