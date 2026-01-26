Поиск

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на вторник и продлится до среды из-за прохождения фронтального раздела, температура в московском регионе повысится сразу на 12-15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение об очень сложной погоде. Начиная с сегодняшней ночи прогнозируется сильный снег. Связан он с тем, что к Москве к вечеру приблизится ложбина низкого давления, и через Москву будет проходить фронтальный раздел (...) Именно он обусловит снег и усиление ветра, который будет 7-12 м/с. Это приведет к метели, к снежным заносам на дорогах. И этот снег будет идти и во вторник, и в ночь на среду", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снегопад начнет стихать во второй половине дня в среду.

"Это будет значительный снегопад за эти два дня. Не рекордный, как 9 января, но все равно выпадет значительное количество снега", - отметил Вильфанд.

Кроме того, благодаря прохождению фронтального раздела, начнет повышаться температура. Так, в ночь на вторник минимальная температура будет минус 14 - минус 10, днем будет около минус 5. По сравнению с понедельником, температура повысится сразу на 12-15 градусов.

В среду температура также будет высокой - ночью минус 11 - минус 6, а днем около минус 5 - минус 3.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра России, в Москве с 00:00 27 января до 12:00 29 января будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за снега. Он означает, что погода опасна.


Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
