Поиск

Резкое похолодание начнется в Москве с четверга

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве в четверг, в пятницу и субботу ночные температуры вновь будут около минус 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МоскваСильный снегопад продлится в Москве два дняСильный снегопад продлится в Москве два дняЧитать подробнее

"В четверг опять перестройка (погоды) - на севере формируется антициклон, который приведет к тому, что в четверг температура ночью будет уже минус 10 - минус 15, дневная температура - от минус 6 до минус 9. А в пятницу и субботу будет уже значительное понижение температуры, в пятницу ночью минус 15 - минус 20, днем минус 10 - минус 15", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что воздушные массы будут поступать в Москву не с юга, а холодные - с северо-востока. Также повысится атмосферное давление.

В ночь на субботу температура в московском регионе будет от минус 17 до минус 23 градусов, а днем - около минус 15.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва похолодание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Резкое похолодание начнется в Москве с четверга

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Из-за снегопада в Москве возможно изменение расписания полетов

Сильный снегопад продлится в Москве два дня

 Сильный снегопад продлится в Москве два дня

Температура в Москве к среде повысится до нуля

 Температура в Москве к среде повысится до нуля

Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

 Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

Новое похолодание начнется в Москве с четверга

 Новое похолодание начнется в Москве с четверга

Мэрия Москвы ждет роста числа роботов-доставщиков к концу 2026 года до 3000

В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

 В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

 Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 58 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });