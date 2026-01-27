Резкое похолодание начнется в Москве с четверга

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве в четверг, в пятницу и субботу ночные температуры вновь будут около минус 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг опять перестройка (погоды) - на севере формируется антициклон, который приведет к тому, что в четверг температура ночью будет уже минус 10 - минус 15, дневная температура - от минус 6 до минус 9. А в пятницу и субботу будет уже значительное понижение температуры, в пятницу ночью минус 15 - минус 20, днем минус 10 - минус 15", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что воздушные массы будут поступать в Москву не с юга, а холодные - с северо-востока. Также повысится атмосферное давление.

В ночь на субботу температура в московском регионе будет от минус 17 до минус 23 градусов, а днем - около минус 15.