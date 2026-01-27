Поиск

Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 до 12:00 мск, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"Авиакомпании корректируют расписание полетов. Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта", - сказано в сообщении.

Накануне Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания полетов из-за снегопада в Москве.

