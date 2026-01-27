Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений, вводившихся для рейсов на прилет из-за сложных метеоусловий.

"Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов", - говорится в телеграм-канале Шереметьево.

При этом длительность наземного обслуживания самолетов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена, предупредили в пресс-службе аэропорта. Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют.

С 9:00 вторника Шереметьево был закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями.