Внуково и Домодедово сообщили о штатной работе в условиях снегопада

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" работает штатно в условиях снегопада, пришедшего в столичный регион. Возможно "незначительное увеличение" времени вылета в связи с предполетными процедурами, говорится в телеграм-канале аэропорта. Обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров и очередей нет, заверили в пресс-службе "Внуково".

Аэропорт "Домодедово", по словам его представителям, также работает штатно, рейсы принимаются и отправляются по расписанию. "Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и обработку реагентами", - отметил представитель аэропорта.

Накануне Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания полетов из-за снегопада в Москве.