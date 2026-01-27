"Победа" из-за непогоды перевела 15 авиарейсов из Шереметьево во Внуково

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из-за неблагоприятных погодных условий перевела 15 авиарейсов на обслуживание из аэропорта Шереметьево во Внуково, сообщил телеграм-канал Шереметьево.

Аэропорт работает по скорректированному суточному плану полетов с ограничением на прилет до 12:00.

Накануне Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания полетов из-за снегопада в Москве.