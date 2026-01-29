Снегопад в Москве привел к двум новым рекордам по количеству выпавших осадков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад, начавшийся в Москве во вторник, привел к выпадению рекордного количества осадков 27 и 28 января, суммарно с начала месяца в столице выпало более 77 мм осадков, что составляет 1,5 месячной нормы.

Непогода сильно осложнила дорожную ситуацию, приведя к 9-ти и 10-ти балльным пробкам, а также повлияла на работу двух столичных аэропортов в первые дни снегопада.

Рекорды осадков

Снегопад в Москве начался в ночь на вторник и, с небольшими перерывами, продолжался до четверга включительно. В прошедшие дни обновились рекорды по количеству выпавших за сутки осадков.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 27 и 28 января в Москве выпало рекордное количество осадков. Согласно данным Гидрометцентра России, 27 января на метеостанции ВДНХ зафиксировано выпадение 13,2 мм осадков. Прежнее рекордное значение 10,6 мм было зарегистрировано в 1995 году. 28 января в столице также выпало рекордное количество снега за весь период метеонаблюдений, предыдущий рекорд был в 1977 году. По данным Метеобюро, в Москве на ВДНХ за сутки выпало 14 мм осадков.

Всего с начала января в Москве, как сообщили агентству в Гидрометцентре России, выпало 77,4 мм осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы, которая для января составляет 53 см. При этом, самым "влажным" был январь 2005 года, когда за весь месяц выпало 97,5 мм осадков.

Высота сугробов в Москве

Несмотря на рекордное количество осадков, как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре, рекорды высоты снежного покрова сохранились.

Так на станции ВДНХ в четверг высота снега составила 58 см, а рекордное значение составляет 61 см, для 28 января рекордная высота снега составляла 63 см, а высота снега в среду была 52 см.

Как отметили в Гидрометцентре России, такой "неординарный" снегопад был вызван тем, что произошло "сочетание, когда антициклон на севере задерживает продвижение воздушных масс в восточном направлении".

"То есть у нас идёт наложение в атмосфере волн восточных и западных. Восточные волны очень сильно тормозят западные, поэтому у нас и получился такой продолжительный снегопад", - уточнили в Гидрометцентре, отметив, что такое наложение может привести к сильным осадкам в любом регионе и в любое время года.