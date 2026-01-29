Пробки в Москве достигли к вечеру 9 баллов из-за снегопада

Движение затруднено на МКАД и МСД из-за буксующих фур

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении на дорогах Москвы и буксующих фурах на МКАД и Московском скоростном диаметре (МСД) из-за снегопада. По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 18:35, пробки на дорогах столицы оцениваются в 9 баллов.

"Средняя скорость движения в городе - 23 км/ч. На метро, МЦК и МЦД быстрее всего", - сообщается в четверг в телеграм-канале департамента.

Фиксируется интенсивное движение из-за буксующих фур на внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов; на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе; на внутренней стороне МКАД в районе улицы Павла Фитина; на шоссе Энтузиастов в районе МКАД по направлению в область.

Кроме того, движение осложнено на МСД в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского", на МСД в районе Сабуровского моста в сторону Каширского шоссе; на МСД в районе Кантемировской улицы, дом 3, корпус 6.

Дептранс рекомендует по возможности избегать данные участки, выбирать альтернативные маршруты.

В департаменте также сообщили о восстановлении движения на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект и на съездах с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект по направлению в область после введения временных ограничений.