В Москве в четверг высота снега может побить рекорд 1956 года

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве утром 29 января высота снега на станции ВДНХ может достигнуть рекордного значения за всю историю метеонаблюдений и составить 60 см и более, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода аномальная в том смысле, что 27 января в Москве выпало рекордное количество осадков, рекордное количество снега. 28 января можно говорить о том, что выпало рекордное количество снега за весь период метеонаблюдений. И, с большой степенью вероятности, можно говорить о том, что 29 января утром будут рекордные сугробы за весь период метеонаблюдений", - сказал он.

Он уточнил, что максимальная высота сугробов для 29 января до сих пор отмечалось в 1956 году и составляла 55 см.

"По всей видимости, высота будет больше - 60 и более сантиметров на станции ВДНХ", - добавил Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, после снегопада в столичном регионе опять похолодает. С 30 января по 3 февраля, температура будет на 7-12 градусов ниже нормы с минимальными значениями ниже минус 20 градусов.