В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Казани с 18:00 объявили план "Буран" из-за аномальных снегопадов, сообщила мэрия.

"Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Количество уборочной техники на дорогах будет существенно увеличено - свыше одной тысячи единиц в сутки", - говорится в сообщении.

Сейчас снег убирают 964 единицы техники (включая привлеченные машины) и 683 дорожных рабочих. На полную мощность работают восемь снегоплавильных станций.

Жителей города призвали отказаться от личного автотранспорта, чтобы можно было максимально быстро чистить дороги.

"За сутки выпала треть месячной нормы осадков. В ближайшие дни снегопад продолжится", - написал глава Татарстана Рустам Минниханов в мессенджере.