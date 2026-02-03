Уточнены сроки проведения Московской недели моды в марте

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Шестая Московская неделя моды пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 14 по 19 марта, заявки на участие в мероприятии подали дизайнеры из 67 регионов России, сообщила через пресс-службу Фонда моды заммэра города Наталья Сергунина. В ноябре мэрия предполагала, что неделя моды пройдет с 12 по 17 марта.

Организаторы мероприятия получили более тысячи заявок на участие от дизайнеров из 67 регионов и почти ста городов. Впервые заявки отправили бренды из Армавира (Краснодарский край), Торжка (Тверская область), Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), Стерлитамака (Башкортостан) и Южно-Сахалинска (Сахалин). Треть заявок прислали столичные дизайнеры, отметила заммэра.

Всего в Манеже будут представлены коллекции около 200 брендов. Финальный состав участников определит экспертный совет, в который входят главные редакторы профильных изданий, стилисты, основатели крупных ретейл-площадок.

Также в программе будут лекции модных экспертов и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Посетители также смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов.

Сергунина напомнила, что участники предыдущих сезонов достигли договоренности о заключении контрактов более чем на миллиард рублей, треть этой суммы - результат пятой Московской недели моды, которая проходила с 28 августа по 2 сентября 2025 года и собрала 120 тысяч гостей.