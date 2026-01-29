Поиск

В Москве пробки достигли 6 баллов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве утром в четверг затруднено движение из-за продолжающегося снегопада, по оценкам ЦОДД, пробки составляют 5 баллов, сообщил Дептранс и предложил пересаживаться на общественный транспорт. Сервис "Яндекс.Карты" на 08:45 оценивал загруженность дорог в шесть баллов.

Затруднено движение на проспекте Мира в районе дома 209 по направлению в центр; Ленинградском шоссе в районе дома 13, корпус 1 по направлению в центр; внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны; внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады.

"Из-за снегопада поездка на автомобиле сегодня займет больше времени, чем обычно. Чтобы не переносить или отменять планы, лучше воспользоваться метро, МЦК или МЦД - они не зависят от погоды", - посоветовал Дептранс.

Ведомство напомнило, что в течение дня в центре города могут локально перекрывать движение.

Дороги в Москве продолжают чистить от снега круглосуточно, заверил утром комплекс городского хозяйства.

"Снегопад продолжался ночью. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся сегодня, 29 января", - отметили чиновники.

"Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков, - сказано в сообщении. - Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях".

