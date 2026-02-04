Выставка гражданской авиации НАИС-2026 открывается в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 и выставка беспилотных авиакомплексов ДРОНТЕХ откроются в среду в Москве.

"В 2026 году в НАИС и ДРОНТЕХ примут участие более 200 компаний из России, Республики Беларусь и Китая. Ожидается свыше 10 000 профессиональных посетителей, представляющих аэропорты, авиакомпании, проектные организации и органы управления отраслью", - говорится в сообщении организатора.

Отмечается, что выставка ДРОНТЕХ впервые пройдет в рамках авиасалона НАИС. Её экспозиция объединит более 60 производителей и разработчиков беспилотных авиационных, робототехнических и автономных систем. "ДРОНТЕХ занимает особое место в структуре НАИС как единственная в России специализированная выставочная платформа, полностью сфокусированная на беспилотной авиации, автономных системах и робототехнических комплексах", - отметил организатор.

В числе участников выставки: Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), концерн "Алмаз-Антей", Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), холдинг "Вертолёты России", концерн "Калашников", группа компаний "Беспилотные системы", группа компаний ZALA, холдинг "Росэл" и другие. Мероприятие состоится при поддержке и участии Минтранспорта, Минпромторга, Росавиации, Ространсмодернизации и Ространснадзора.

Авиасалон пройдет с 4 по 5 февраля в московском выставочном центре "Крокус Экспо".