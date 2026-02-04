Поиск

В подмосковном Быкове на продажу выставили здание института благородных девиц

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В подмосковном поселке Быково на продажу выставили историческое здание института благородных девиц 1898 года постройки, сообщает сайт torgi.gov.ru.

Одним лотом продается имущественный комплекс, включающий земельный участок площадью 4,1 га и девять нежилых зданий общей площадью около 3 тысяч кв.м в Раменском городском округе.

Основной объект комплекса - здание института благородных девиц площадью 1,4 тысячи кв.м, признанное объектом культурного наследия регионального значения. Корпус построен из лиственницы в готическом стиле.

Начальная цена имущественного комплекса, находящегося в собственности Москвы, составляет 411,3 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 марта, сами торги состоятся 31 марта.

Обязательным условием для покупателя является выполнение охранного обязательства, сохранение социальной функции главного исторического здания в течение 10 лет. Использование объектов для размещения апартаментов не допускается.

Институт благородных девиц в Быкове был основан в 1898 году совладелицей Казанской железной дороги Фидлер. Также институт носит носит название "Дача-пансион госпожи Фидлер". После революции учреждение было национализировано. В разные годы советского периода на его базе существовали приют для детей из голодающего Поволжья, школа-коммуна для беспризорников, а с 1932 года - санаторно-оздоровительная школа для детей, больных туберкулезом. С 1953 года профиль учреждения был изменен на кардиологический.

