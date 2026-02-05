Туман прогнозируется в Москве в ночь на четверг

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предупреждает горожан о надвигающемся тумане.

"По прогнозам синоптиков, с 02:00 5 февраля местами ожидается изморозь и туман, который сохранится утром и в первой половине дня. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 м", - сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

5 февраля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 22 - минус 24, по области до минус 27, местами до минус 30. Днем в четверг в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 17.

В пятницу, 6 февраля, облачно с прояснениями, временами снег, ночью минус 18 - минус 23, днем минус 8 - минус 13.

В субботу, 7 февраля, по прогнозам, облачно, снег, ночью минус 10 - минус 15, а днём минус 6 - минус 11.