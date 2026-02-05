Поиск

Туман прогнозируется в Москве в ночь на четверг

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предупреждает горожан о надвигающемся тумане.

"По прогнозам синоптиков, с 02:00 5 февраля местами ожидается изморозь и туман, который сохранится утром и в первой половине дня. Видимость на дорогах составит от 200 до 700 м", - сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила "Интерфаксу", что аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

5 февраля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 22 - минус 24, по области до минус 27, местами до минус 30. Днем в четверг в Москве минус 13 - минус 15, по области до минус 17.

В пятницу, 6 февраля, облачно с прояснениями, временами снег, ночью минус 18 - минус 23, днем минус 8 - минус 13.

В субботу, 7 февраля, по прогнозам, облачно, снег, ночью минус 10 - минус 15, а днём минус 6 - минус 11.

Москва туман предупреждение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб

Десять электричек МЦД-3 отменены из-за морозов

Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

 Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

 Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

В Подмосковье около 50 человек застряли на канатной дороге в горнолыжном парке

Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

 Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

 Метеорологи МГУ назвали январь аномально снежным для последних 200 лет

Москве не удалось побить рекорд высоты снежного покрова

В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января

 В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности с 30 января
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });