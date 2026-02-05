Поиск

В центре Москвы до конца дня будут местами перекрывать проезд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных локальных ограничениях в течение дня в четверг в центре города и посоветовал пользоваться метро.

Как ожидается, вечером будут пробки на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал; на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Тем, кто не сможет отказаться от личного автомобиля, советуют избегать заезжать в центр с 17 до 20 часов, в часы вечернего разъезда.

